أفضل الوجهات السياحية خلال عيد الميلاد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - استمتع بأجواء عيد الميلاد الفريدة في أجمل الوجهات العالمية

عيد الميلاد هو فترة من الاحتفالات والبهجة تجذب الناس من جميع أنحاء العالم لاكتشاف تجارب جديدة ومميزة. سواء كنت تبحث عن سحر الثلوج البيضاء أو الدفء في الوجهات الشاطئية، تتوفر العديد من الخيارات الرائعة لقضاء إجازة عيد ميلاد لا تُنسى.

الأسواق الشتوية في أوروبا

أصبحت الأسواق الشتوية في أوروبا مقصدًا شعبيًا لا مثيل له خلال عيد الميلاد. سواء كنت تتجول بين الأكشاك في براغ أو تستمتع بالأضواء في فيينا، توفر هذه الأسواق تجربة ساحرة:

برلين، ألمانيا – معروفة بتنوع أسواقها الشتوية وأنشطتها الفريدة.

– معروفة بتنوع أسواقها الشتوية وأنشطتها الفريدة. ستراسبورغ، فرنسا – تلقب “عاصمة عيد الميلاد” بفضل أجوائها الفريدة والمأكولات الشهية.

– تلقب “عاصمة عيد الميلاد” بفضل أجوائها الفريدة والمأكولات الشهية. سالزبورغ، النمسا – تعكس سحر عيد الميلاد التقليدي وسط الثلوج الألبية.

التزلج والمغامرات الشتوية

إذا كنت من عشاق المغامرة، فقد تجد المتعة في منتجعات التزلج الرائعة:

زيرمات، سويسرا – تعرف بإطلالتها الخلابة على جبال الألب.

– تعرف بإطلالتها الخلابة على جبال الألب. كورتينا دامبيزو، إيطاليا – تتميز بمنحدراتها المثيرة والمطاعم الإيطالية اللذيذة.

– تتميز بمنحدراتها المثيرة والمطاعم الإيطالية اللذيذة. بارك سيتي، الولايات المتحدة – تقدم أنشطة شتوية متنوعة وتاريخًا غنيًا.

الاحتفالات الشاطئية الدافئة

ليس كل عيد ميلاد يجب أن يكون تحت الثلج، يمكن للباحثين عن الدفء اكتشاف السحر في الشواطئ المشمسة:

جزر المالديف – معروفة بشواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية.

– معروفة بشواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية. هاواي، الولايات المتحدة – توفر ثقافة متنوعة وأجواء احتفالية مميزة.

– توفر ثقافة متنوعة وأجواء احتفالية مميزة. بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية – ملاذ استوائي يضمن تجربة هادئة ومريحة.

لكل شخص طريقته الفريدة في الاحتفال بأعياد الميلاد، ولكن بغض النظر عن اختيارك، فإن الوجهات العالمية تقدم لك تجارب فريدة ومليئة بالذكريات. خطط لرحلتك واستمتع بأجواء العيد بطريقة لا تنسى.