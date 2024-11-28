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الأقصر ينتزع الصدارة واستفاقة كيما بالجولة 7 بالصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة سعى العديد من الفرق على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

حيث سقط نادى النصر للتعدين فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 بملعبه أمام ضيفه نظيره نادى الأقصر بقمة مباريات الجولة، ليتوقف رصيد التعدين عند 14 نقطة فيما ارتفع رصيد  الأقصر للنقطة 15  .

وتعادل نادى قوص امام ضيفه نادى الالمونيوم بنتيجة 1/1، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 11.

وحقق نادى المدينة المنورة فوزا بنتيجة 2/1 امام ضيفه نادى مكادى، ليرتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 12 فيما توقف رصيد  مكادى عند 7 نقاط.

وحقق كيما أسوان فوزًا بهدف نظيف أمام نظيره نادى شبان قنا بملعب استاد اسوان، ليرتفع رصيد كيما اسوان للنقطة 6 فيما توقف رصيد شبان قنا عند 8 نقاط.

وتعادل سلبيا نادى طهطا أمام ضيفه مركز شباب سوهاج، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 8  فيما ارتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 9.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - الأقصر 15 نقطة.

2 - النصر للتعدين 14 نقطة.

3 - المدينة المنورة 12 نقطة.

4 - الالمونيوم 11 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 9 نقاط.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7- طهطا 8 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - كيما اسوان 6 نقاط.

10 - قوص 5 نقاط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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