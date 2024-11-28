نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يخطط لاستمرار لاعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي برشلونة لتجديد عقد لاعب الوسط الشاب بيدري ليكون قائد مشروع الفريق حتى عام 2030.

برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري

حيث يعتبر بيدري من العناصر الحيوية في الفريق ويرغب برشلونة لتأمين استمراره في النادي على المدى الطويل لقيادة الفريق إلى إنجازات جديدة.

وبدأت المفاوضات مع مع وكيل أعمال بيدري، تم التعبير عن الكثير من التفاؤل بشأن الوصول إلى اتفاق قريبًا.

وأشارت إراده الفريق أن بيدري سيكون من القادة الأساسيين للفريق إلى جانب زملائه مارك أندريه تير شتيغن، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونغ ورافينيا.