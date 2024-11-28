نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوضح رأيه في شراء بنتايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، فكرة وجود بعد الاشتراطات من جانب الأندية التي يتعاقد الزمالك مع لاعبيها على سبيل الإعارة.

أمير عزمي مجاهد: أوافق على شراء بنتايك بمليون دولار

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أتمنى أن تكون تدعيمات الزمالك على المستوى، ولا يمكن لأي لاعب أن يلعب في الزمالك، ولكن لا بد أن تكون التعاقدات على حجم النادي.

وتابع أمير عزمي: محمد حمدي سيكون مستقبل الجبهة اليسرى في مصر، وأيمن الشريعي شاطر، لكن لا يمكن أن تتشرط الأندية على الزمالك حين التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة.

وواصل عزمي: أي لاعب يتمنى أن يمر بجوار نادي الزمالك، وهناك من يلعب مباراتين مع الأبيض ويعيش عليهما باقي العمر، فكيف تتشرط الأندية على الزمالك في أن يلعب لاعبيها والزمالك اسم كبير لأي أحد.

وأردف مدرب الداخلية: أوافق على شراء بنتايك بمبلغ مليون دولار، لأن فتوح لن يكون جيدا إلا في وجود لاعب جيد منافس له، وهذه مشكلة الزمالك وهي عدم وجود بدلاء جيدين.

واختتم أمير عزمي: أتمنى إنهاء أمر شرائه نهائيا من الآن وليس في نهاية الموسم ولا ننتظر، وفتوح من الممكن أن نستغله في منتصف الملعب لأنه لاعب كرة مميز.