روتين ليلي للعناية بالبشرة هيغير بشرتك في 3 اسابيع

النهاردة هنشارك معاكم روتين ليلي للعناية بالبشرة ، واللي هيغير بشرتك في خلال اسابيع قليلة ، والروتين كله معتمد على منتجات طبيعية في البيت ، اللي هتساعد على اصلاح تلف البشرة وهترجع لها نعومتها ونضارتها.

- الخطوة 1: التنضيف العميق

عملية التنضيف هتكون عبارة عن جزأين ، اول حاجة ازالة طبقة المكياج ، وتاني حاجة تنضيف مسام البشرة بعمق.

1- اول حاجة حطي كام نقطة من ماء الميسيلار على قطعة قطن نضيفة وافركي بيها بشرتك بلطف لازالة المكياج ، ولو بشرتك جافة تقدري تستخدمي كام نقطة من الزيت لازالة المكياج.

2- دلوقتي الجزء التاني وهو تنضيف مسام البشرة بعمق ، تقدري تستخدمي اي غسول مناسب لبشرتك ، او تستخدمي غسول طبيعي ، لو بشرك جافة او عادية اخلطي العسل مع اللبن ونضفي بيه بشرتك ، ولو بشرتك دهنية ممكن تخلطي العسل مع اللبن الرايب كمنظف للبشرة.

3- حطي المنظف على بشرتك وافركيه بالراحة لمدة دقايق ، وبعدها حطي طبقة تانية وسيبيها لمدة 5 دقايق.

4- اشطفي بشرتك بماية باردة وجففيها.

5- بعدها سيبي بشرتك لحد ما تجف تماما ، قبل ما تبدأي في الخطوة التانية.

- الخطوة 2: اصلاح البشرة

في الخطوة دي هنعمل علاج لاصلاح الجلد ، هنستخدم فيها ماسك اصلاح البشرة.

هتحتاجي:

- قشر برتقان مجفف.

- عدس اصفر.

- عصير ليمون.

- ماية ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اطحني قشر البرتقان المجفف والعدس لحد ما يتحولوا لبودر ناعم ، بعدها ضيفي لهم عصير الليمون وماية الورد بالتدريج لحد ما الخليط يتحول لعجينة ناعمة ، وزعي الخليط على بشرتك وافركيه بلطف في حركات دائرية لمدة دقايق وبعدها اشطفيه بالماية.

2- لافضل النتايج بعد الماسك ممكن تستخدمي اي سيروم مناسب لبشرتك ، وبنرشحلك سيروم فيتامين سي مع 2% الفا اربوتين و 10% نياسيناميد.

- الخطوة 3: الترطيب

استني كام دقيقة بعد الخطوة التانية وبعدها تقدري تتنقلي للخطوة الاخيرة من الروتين دي ، وهي الترطيب ، الافضل تستخدمي مرطب مائي على بشرتك ، وزعيه على البشرة ودلكيه بلطف.

دلوقتي انتي مستعدة تدخلي السرير بعد الروتين ، والحصول على بشرة ناعمة ونضرة الصبح.