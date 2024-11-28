دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الخامسة: إيسترن يلاقي سيدني

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب إيسترن من هونغ كونغ مع سيدني إف سي من أستراليا، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكايا الفلبيني مع سانفريس هيروشيما الياباني، الساعة 15:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الخامسة

سانفريس هيروشيما- اليابان × كايا- الفلبين 3-0

سيدني إف سي- أستراليا × إيسترن- هونغ كونغ 5-0

كايا- الفلبين × سيدني إف سي- أستراليا 1-4

إيسترن- هونغ كونغ × سانفريس هيروشيما- اليابان 2-3

سانفريس هيروشيما- اليابان × سيدني إف سي- أستراليا 2-1

كايا- الفلبين ×إيسترن- هونغ كونغ 1-2

سيدني إف سي– أستراليا × سانفريس هيروشيما– اليابان 0- 1

إيسترن- هونغ كونغ × كايا– الفلبين 1-2

ترتيب المجموعة الخامسة

1- سانفريس هيروشيما: 12 نقطة (9- 3)- تأهل

2- سيدني إف سي: 6 نقاط (10- 4)

3- إيسترن: 3 نقاط (5- 11)

4- كايا: 3 نقاط (4- 10)