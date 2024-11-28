نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الخامسة: إيسترن يلاقي سيدني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الخميس مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب إيسترن من هونغ كونغ مع سيدني إف سي من أستراليا، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكايا الفلبيني مع سانفريس هيروشيما الياباني، الساعة 15:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الخامسة
سانفريس هيروشيما- اليابان × كايا- الفلبين 3-0
سيدني إف سي- أستراليا × إيسترن- هونغ كونغ 5-0
كايا- الفلبين × سيدني إف سي- أستراليا 1-4
إيسترن- هونغ كونغ × سانفريس هيروشيما- اليابان 2-3
سانفريس هيروشيما- اليابان × سيدني إف سي- أستراليا 2-1
كايا- الفلبين ×إيسترن- هونغ كونغ 1-2
سيدني إف سي– أستراليا × سانفريس هيروشيما– اليابان 0- 1
إيسترن- هونغ كونغ × كايا– الفلبين 1-2
ترتيب المجموعة الخامسة
1- سانفريس هيروشيما: 12 نقطة (9- 3)- تأهل
2- سيدني إف سي: 6 نقاط (10- 4)
3- إيسترن: 3 نقاط (5- 11)
4- كايا: 3 نقاط (4- 10)