علامات خفية تكشف معاناتك من صدمة الطفولة: اكتشفها الآن وتخطها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بأن هناك شيئًا ما يفتقد في حياتك؟ هل تعاني من صعوبات في العلاقات، أو تقلبات مزاجية حادة، أو قلق مستمر؟ قد تكون هذه العلامات تدل على أنك تحمل آثار صدمة عانيت منها في طفولتك.

ما هي صدمة الطفولة؟

صدمة الطفولة هي أي تجربة مؤلمة ومقلقة يتعرض لها الطفل، مثل الإهمال، الإساءة الجسدية أو العاطفية، الشهادة على عنف، أو فقدان أحد الوالدين أو المربين. هذه التجارب المؤلمة يمكن أن تترك آثارًا عميقة على نفسية الطفل وتؤثر على نموه وتطوره.

قد لا تكون علامات صدمة الطفولة واضحة دائمًا، وقد تظهر بأشكال مختلفة لدى كل فرد. إليك بعض العلامات الشائعة:

صعوبات في العلاقات: صعوبة في الثقة بالآخرين، الخوف من الارتباط، تجنب العلاقات الحميمة.

مشاكل عاطفية: تقلبات مزاجية حادة، الاكتئاب، القلق، الغضب، الشعور بالوحدة والعزلة.

مشاكل جسدية: آلام مزمنة، مشاكل في النوم، اضطرابات في الأكل.

سلوكيات مدمرة: تعاطي المخدرات والكحول، سلوكيات عدوانية، سلوكيات محفوفة بالمخاطر.

صعوبات في العمل والدراسة: صعوبة في التركيز، مشاكل في إدارة الوقت، صعوبة في اتخاذ القرارات.

يمكن لصدمة الطفولة أن تؤثر على العديد من جوانب حياتنا، بما في ذلك:

الصحة النفسية: قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

العلاقات: قد تؤثر على قدرتنا على بناء علاقات صحية وثقة بالآخرين.

الصحة الجسدية: قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

النجاح في الحياة: قد تؤثر على أدائنا في العمل والدراسة.

على الرغم من أن آثار صدمة الطفولة قد تكون عميقة، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال طلب المساعدة المهنية. هناك العديد من العلاجات الفعالة لصدمة الطفولة، مثل: