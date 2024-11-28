نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة السادسة: تشجيانغ يواجه ليون سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الخميس، تشجيانغ بروفيشنال إف سي الصيني وضيفه ليون سيتي سايلورس من سنغافورة، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب بورت أوثوريتي من تايلاند مع بيرسيب من إندونيسيا، الساعة 17:00.
النتائج المسجلة في المجموعة السادسة
بيرسيب- إندونيسيا × بورت أوثوريتي- تايلاند 0-1
ليون سيتي سايلورس- سنغافورة × تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين 2-0
تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين × بيرسيب- إندونيسيا 1-0
بورت أوثوريتي- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة 1-3
بورت أوثوريتي- تايلاند × تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين 1-0
بيرسيب- إندونيسيا × ليون سيتي سايلورس – سنغافورة 1-1
ليون سيتي سايلورس- سنغافورة × بيرسيب– إندونيسيا 2-3
تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين × بورت أوثوريتي- تايلاند 1-2
ترتيب المجموعة السادسة
1- بورت أوثوريتي: 9 نقاط (5-4)
2- ليون سيتي سايلورس: 7 نقاط (8- 5)
3- بيرسيب: 4 نقاط (4- 5)
4- تشجيانغ بروفيشنال إف سي: 3 نقاط (2- 5)