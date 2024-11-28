دوري أبطال آسيا 2- المجموعة السادسة: تشجيانغ يواجه ليون سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الخميس، تشجيانغ بروفيشنال إف سي الصيني وضيفه ليون سيتي سايلورس من سنغافورة، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب بورت أوثوريتي من تايلاند مع بيرسيب من إندونيسيا، الساعة 17:00.

النتائج المسجلة في المجموعة السادسة

بيرسيب- إندونيسيا × بورت أوثوريتي- تايلاند 0-1

ليون سيتي سايلورس- سنغافورة × تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين 2-0

تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين × بيرسيب- إندونيسيا 1-0

بورت أوثوريتي- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة 1-3

بورت أوثوريتي- تايلاند × تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين 1-0

بيرسيب- إندونيسيا × ليون سيتي سايلورس – سنغافورة 1-1

ليون سيتي سايلورس- سنغافورة × بيرسيب– إندونيسيا 2-3

تشجيانغ بروفيشنال إف سي- الصين × بورت أوثوريتي- تايلاند 1-2

ترتيب المجموعة السادسة

1- بورت أوثوريتي: 9 نقاط (5-4)

2- ليون سيتي سايلورس: 7 نقاط (8- 5)

3- بيرسيب: 4 نقاط (4- 5)

4- تشجيانغ بروفيشنال إف سي: 3 نقاط (2- 5)