ما هي أبرز أضرار التدخين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - أضرار التدخين على الصحة العامة

يعتبر التدخين من الأزمات الصحية العالمية الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الأشخاص حول العالم. فتدخين السجائر ومنتجات التبغ الأخرى يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة تتجاوز الفرد المدخن لتشمل المجتمع بأسره.

التأثير على الجهاز التنفسي

يعد الجهاز التنفسي من أولى الأجهزة التي تتأثر بالتدخين، حيث يتسبب الدخان في تهيج الشعب الهوائية وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض رئوية مزمنة، مثل:

التهاب الشعب الهوائية المزمن

انتفاخ الرئة

سرطان الرئة

يؤدي استنشاق المواد الكيميائية الضارة الموجودة في الدخان إلى تقليل كفاءة الرئتين في تبادل الغازات وتعريض الفرد للإصابة بالالتهابات الرئوية المتكررة.

التأثير على الجهاز الدوري

يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فالنيكوتين يساهم في زيادة ضغط الدم وتصلب الشرايين، مما يزيد من احتمالية حدوث:

النوبات القلبية

الجلطات الدماغية

أمراض القلب التاجية

تُظهر الدراسات أن الأفراد المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى ضعفين مقارنة بغير المدخنين.

الآثار السلبية على الصحة الفموية

يؤثر التدخين بشكل كبير على صحة الفم والأسنان، حيث يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان. كما يتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة حول الفم وتغير لون الأسنان إلى اللون الأصفر.

المخاطر على الحوامل والأجنة

تُعتبر النساء الحوامل المدخنات أكثر عرضة لخطر ولادة أطفال بتشوهات خلقية أو وزن ناقص. كما يزيد التدخين من احتمالية حدوث ولادة مبكرة ومضاعفات تؤثر على صحة الأم والجنين.

العبء الاقتصادي والاجتماعي

تترتب على أضرار التدخين زيادات كبيرة في تكاليف الرعاية الصحية بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين، إضافة إلى تراجع الإنتاجية بسبب التغيب عن العمل الناتج عن الأمراض.

خاتمة

لا يقتصر ضرر التدخين على المدخنين فقط، بل يمتد ليشمل المحيطين بهم والبيئة المحيطة. توقف مئات الآلاف من الناس عن التدخين، ولكن الملايين ما زالوا بحاجة إلى الدعم والتوعية بضرورة الإقلاع عن هذه العادة الضارة لحماية صحتهم وحياة الآخرين.