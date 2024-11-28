دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثامنة: جيونبك هيونداي يستقبل ديناميك هيرب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثامنة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلتقي جيونبك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية مع ديناميك هيرب سيبو من الفلبين، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيلانغور من ماليزيا مع موانجثونج يونايتد من تايلاند، الساعة 15:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة

موانجثونج يونايتد- تايلاند × سيلانغور- ماليزيا 1-1

ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 0- 6

جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × موانجثونج يونايتد- تايلاند 4-1

سيلانغور- ماليزيا × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 1-0

سيلانغور- ماليزيا × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 2-1

موانجثونج يونايتد- تايلاند × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 2-2

جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × سيلانغور- ماليزيا 1-0

ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × موانجثونج يونايتد- تايلاند 2- 9

ترتيب المجموعة الثامنة

1- جيونبك هيونداي موتورز: 9 نقاط (12- 3)

2- سيلانغور: 7 نقاط (4- 3)

3- موانجثونج يونايتد: 5 نقاط (13- 9)

4- ديناميك هيرب سيبو: نقطة واحدة (4- 18)