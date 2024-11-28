نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الثامنة: جيونبك هيونداي يستقبل ديناميك هيرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الخميس، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثامنة من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلتقي جيونبك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية مع ديناميك هيرب سيبو من الفلبين، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيلانغور من ماليزيا مع موانجثونج يونايتد من تايلاند، الساعة 15:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة
موانجثونج يونايتد- تايلاند × سيلانغور- ماليزيا 1-1
ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 0- 6
جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × موانجثونج يونايتد- تايلاند 4-1
سيلانغور- ماليزيا × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 1-0
سيلانغور- ماليزيا × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 2-1
موانجثونج يونايتد- تايلاند × ديناميك هيرب سيبو- الفلبين 2-2
جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × سيلانغور- ماليزيا 1-0
ديناميك هيرب سيبو- الفلبين × موانجثونج يونايتد- تايلاند 2- 9
ترتيب المجموعة الثامنة
1- جيونبك هيونداي موتورز: 9 نقاط (12- 3)
2- سيلانغور: 7 نقاط (4- 3)
3- موانجثونج يونايتد: 5 نقاط (13- 9)
4- ديناميك هيرب سيبو: نقطة واحدة (4- 18)