اتحاد الأدباء اليمنيين ينعي مها صلاح

اتحاد الأدباء اليمنيين ينعي مها صلاحنعت الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، الكاتبة والقاصة مها صلاح، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء إثر عارض صحي.

وأعربت الأمانة العامة في بيان لها عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة ولكل المشهد الثقافي اليمني في الرحيل المبكر لكاتبة وقاصة شكلت تجربتها في كتابة القصة القصيرة وأدب الطفل إضافة نوعية فارقة ومميزة للأدب اليمني المعاصر.

وأكد البيان أن مها صلاح قدمت خلال تجربته الأدبية إصدارات على قدر كبير من الاختلاف النوعي سواء ما يتعلق بالقصة القصيرة ، التي برزت ضمن أهم أصواتها وعلاماتها النسوية ذات الحضور الكبير، أو علي صعيد كتاباتها وأنشطتها المختلفة في خدمة أدب الطفل، سواء من خلال اصداراتها النوعية أو من خلال برامج مؤسسة إبحار للطفولة.

وأشار بيان الاتحاد إلى ما كانت تتمتع به مها صلاح من علاقة شفيفة مع كل زملائها في المشهد الثقافي ؛ إذ قدمت نموذجا مختلفا في التعامل الإنساني النقي ؛ انطلاقا من دماثة أخلاقها وجمال إنسانها الداخلي، وهو شرط من شروط الإبداع لا يتحقق في الكثير.

ونوهت الأمانة العامة بخصوصية التجربة الأدبية للكاتبة الراحلة وأهمية أن تلقى حقها من الدراسة النقدية التي تمنح الكاتبة حقها الإبداعي اللائق.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأهلها وكل أسرتها ولكل المشهد الثقافي اليمني، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته."إنا لله وإنا إليه راجعون".

