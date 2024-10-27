شاهد.. رانيا يوسف تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - شاركت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصوير جديدة من تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً باللون البينك.

وكتبت رانيا علي الصور : "عندما تكون في شك ارتدي اللون الوردي".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا علي مكياج بالالوان الترابية الجذابة المناسبة ببشرتها ولاطلالاتها واحمر شفاه باللون البينك ونظارة شمس ونسقت تسريحة شعر بسيطة بدون اي تكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها علي كتفيها.

وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :"قمر اوي و حلوه اوي ، برنسيسة الجمال ،قمر العالم وحش الكون ، جميلة الجميلات ".