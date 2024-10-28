العالم اليوم - الناتو يكشف رقما "ضخما" لضحايا الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - كشف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإثنين، عن رقم ضخم لقتلى وجرحى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو مارك روته إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 ألف جندي روسي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما أكد روته نشر جنود كوريين شماليين للقتال في الجانب الروسي في كورسك، المنطقة التي تماثل مساحتها مساحة أوكرانيا.

وقال روته إن نشر القوات يعد دلالة على "تزايد يأس" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن بوتين "غير قادر على الاستمرار في هجومه على أوكرانيا من دون دعم أجنبي"، على حد تعبيره.

وانتقد روته "التعاون العسكري المتزايد في العمق" بين موسكو وبيونغ يانغ، ودعا "الديمقراطيات" إلى التمسك بقيمها المشتركة ودعم أوكرانيا.