رئيس تشاد يعلن مقتل ما لا يقل عن 40 جنديًا في هجوم على قاعدة عسكرية غرب البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو مقتل ما لا يقل عن 40 جنديًا على أيدي مسلحين مجهولين في هجوم على قاعدة عسكرية غرب البلاد ليلة أمس.

وزار ديبي القاعدة صباح اليوم الاثنين، وأعلن عن "تدشين عملية عسكرية لملاحقة المسلحين".

وتواجه تشاد منذ فترة طويلة تمردا في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا، وخلال يونيو الماضي قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بعدما أدى اندلاع حريق لانفجار متفجرات في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجمينا.

وتعاني تشاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة من اضطرابات سياسية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز ديبي وقاد ديبي البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده عام 2021.