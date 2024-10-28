العالم اليوم - إسرائيل تقترح عدم توسيع عمليتها في لبنان.. مقابل شرط واحد

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقترح عدم توسيع عمليتها في لبنان.. مقابل شرط واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، إن إسرائيل اقترحت عدم توسيع عمليتها البرية في لبنان مقابل شرط واحد.

وأوضح المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان محادثات للتوصل إلى "صفقة شاملة" من شأنها أن تؤدي إلى تسوية على الجبهة الشمالية.

وأضاف: "تقترح إسرائيل إلغاء توسيع العملية البرية في لبنان، مقابل أن تدعم الولايات المتحدة فرض حصار بري وبحري وجوي على لبنان بما يمنع إعادة تأهيل قدرات حزب الله".

وأشارت القناة 12 إلى أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وأبرزت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "لا تنكر أن المناورة المحدودة في جنوب لبنان تكاد تستنفد نفسها".

وأوضحت: "لهذا السبب بالتحديد، تطالب إسرائيل وتنوي التمسك بهذا كشرط".

وكثفت إسرائيل الغارات على جنوب لبنان ومناطق أخرى الشهر الماضي، بعد قرابة عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وتوغلت القوات الإسرائيلية برا في المناطق الجبلية على الحدود مع لبنان واشتبكت مع مقاتلي حزب الله في بعض البلدات.