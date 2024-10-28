نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أيمن الرمادي يكشف عن انفراجة في أزمة ثلاثي الزمالك المحتجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه تواصل مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية للاطمئنان على موقف الثلاثي المحتجز في الإمارات عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض وثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا.

الرمادي: تواصلت مع حسين لبيب وهناك انفراجه في أزمة ثلاثي الزمالك

وتابع الرمادي خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" نفسي اساعد في حل الأزمة ودول ولادنا ومصريين وحزين جدًا بسبب بعدهم عن أهاليهم وتأكدت انهم يتم معاملتهم معاملة حسنة".

وأضاف:" ما حدث درس كبير جدًا للاعبين ويجب معرفة قوانين البلاد التي يتم السفر واللعب بها، ومن السهل عندما يخطأ الفرد أن يعتذر مبكرًا وعدم الإعتذار عن الخطأ يضخم الأمور".

وتوقع المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، انتهاء أزمة الثلاثي المحتجز غدا، قائلا: "انتظروا انفراجة غدا والحكم سيكون نهائي".