شكرا لاهتمامك لمعرفة “تابع كل جديد مع لولو” .. تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل وعرب سات بجوده HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نالت قناة وناسة على شعبيه كبيره في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إطلاقها شخصيه كرتونية جديدة، تُدعى “لولو”، حيثُ أنها عملت على جذب إنتباه الأطفال بشكل كبير في مستوى أنحاء الوطن العربي، نظراً لما تقوم به من حركات مضحكه، بالإضافه إلى الألوان الجذابه التي تستخدمها القناه في عرض محتواها، كما أن القناه يتم بثها على مدار اليوم، دون وجود إنقطاع، أو تشويش، حيثُ أن إدارتها تقوم بعمل تحديثات دائماً، ومن خلال السطور التاليه من موقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” ، نستعرض لكم تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية.

قناة وناسة

إرتفعت معدلات البحث بشكل كبير عن تردد قناة وناسة، وذلك من خلال الكثير من الآباء والأمهات، حيثُ يرغبون في تسلية أبنائهم، عن طريق إستخدام أشياء مفيده، نظراً لأن القناه تقوم بعرض محتوى ممزوج ما بين الترفيه والتعليم، مثل تعليم بعض الأساسيات في اللغه العربيه والإنجليزيه، وهي الحروف والأرقام، وبعض النصائح، عن طريق إستخدام طرق بسيطه، يتفهمها الأطفال بمختلف أعمارهم، ولا يتم دفع أي رسوم للقناه، حيثُ أنها مجانيه تماماً، كما انها خاليه من أي ألفاظ بذيئه، والتي من الممكن أن يتعلمها الطفل، لذلك فإنها رقم واحد في عالم الأطفال، وجاء تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي :

التردد هو : 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : عمودي.

الجوده الخاصه بقناة وناسه على نايل سات هي : HD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

أما عن تردد قناة وناسة على عرب سات، فجاء على هذا النحو التالي :

يكون التردد هو : 11270.

اما عن معدل الترميز هو : 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

الجوده الخاصه بقناة وناسه على عرب سات هي : HD.

أغاني قناة وناسة

بما أن قناة وناسة، تقوم بعرض مجموعه متنوعه من الأغاني، والتي تكون أبرزها أغاني لولو، فإن منها، جاء على النحو التالي :