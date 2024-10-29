شكرا لاهتمامك لمعرفة ثبت الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد على نايل وعرب سات 2024 بجودة عالية hd واستمتع بأفضل تغطية رياضية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازدحمت محركات البحث حاليا بالاستفسارات حول تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد، خاصة بعد إعلان القناة عن نقل المباراة المرتقبة بين الأهلي والعين الإماراتي، يدخل النادي الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي السوبر المصري، ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء مليئا بالإثارة والتشويق، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الكاملة عن تردد القناة من أجل تنزيلها والاستمتاع بمشاهدة المباراة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد لعام 2024 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تقدم تغطية شاملة لأهم المباريات والبطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم برامج تحليلية مميزة تستضيف أفضل المحللين الرياضيين، مما يعزز تجربة المشاهدة، تقدم القناة محتواها بجودة عالية في الصورة والصوت، مما يجعل من السهل الاستمتاع بالمباريات، وفي هذا الإطار نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتردد قناة ابو ظبي الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد قناة ابوظبي الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12091.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الخاص بالقناة : 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة : 11526

معامل الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

جودة القناة: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الخاص بالقناة : 11804

معدل الترميز : 27500

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل التصحيح : 3/4

جودة القناة : HD.

كيفية ضبط قناة أبوظبي الرياضية

بإمكان الأفراد ضبط قناة أبوظبي الرياضية ومتابعة مباريات كرة القدم المهمة، مثل مباراة الأهلي والعين الإماراتي، بجودة عالية، من خلال اتباع الخطوات التالية لضبط القناة: