تغنيك عن إبر الانسولين....عشبة مهملة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تخفض السكر التراكمي خلال دقائق!!

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رياض - احمد صلاح - تتميز هذه الشجرة بقدرتها على إضفاء نكهة مميزة على الأطباق، وتستخدم بصورة أساسية في المطبخ الجنوبي الهندي وكذلك في المطابخ العالمية يعرف الكاري، الذي يحمل الاسم العلمي Murraya koenigii، بأنه ينتمي إلى عائلة Rutaceae.

تستخدم أوراق الكاري

في الطب البديل نظرًا لفوائدها الصحية وأظهرت الدراسات الحديثة أن تناول أوراق الكاري يساهم في إدارة مرض السكري.

كيف تسهم أوراق الكاري في إدارة مرض السكري؟

تحتوي أوراق الكاري على معادن ضرورية مثل الحديد والنحاس والزنك، التي تساعد في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن الحدود الطبيعية.

ومع الأبحاث الحديثة التي تشير إلى فعالية أوراق الكاري في التحكم بمستويات السكر، يمكن القول إن هذه النبتة قد تكون بديلاً طبيعياً للأفراد المصابين بالسكري تساهم أوراق الكاري في إدارة مرض السكري من خلال تنظيم عملية هضم الكربوهيدرات.

عند استهلاك أوراق الكاري، يعمل الكبد والكلى بشكل سليم، مما يساعد في تسهيل هضم الكربوهيدرات.

فوائد أوراق الكاري في مرض السكر