شكرا لاهتمامك لمعرفة “عالم الحيوان والطبيعة” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات والعرب سات وبرامج القناة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

من أكثر الترددات بحثا هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من المشاهدين محبين عالم الطبيعة والحيوانات، فا سنعرض اليكم في السطور التالية في موقعنا الأخبارى اقرأ نيوز بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة لكى تتمكنوا من تثبتيها على جهاز الاستقبال الخاص بكم ومتابعة برامجها المميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

لكى تتمكنوا من ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد من خلال القمر الصناعى النايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم ومتابعة برامج القناة الممتعة بشكل مجانى، عليكم ان تقوموا بادخال البيانات الاتية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11226.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح هو: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

واذا كنت ترغب في تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة، عليكم اتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

يجب عليك القيام أولا بالذهاب إلى قائمة الاعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم عليك القيام بعد ذلك بإدخال بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية سواء كان نايل سات او العرب سات مثل التردد ومعدل الاستقطاب وغيرهم.

ثم يجب بعد ذلك النقر على أيقونة “بحث”.

ثم عليك الانتظار لبضع دقائق حتى يتم اكتمال عملية البحث.

ثم عليك القيام بعد ذلك باختيار قناة ناشيونال جيوغرافيك.

فا يمكنك تثبيت القناة على جهازك وتستمتع بكل ما تقدمه من برامج الطبيعة الممتعة وعالم الحيوانات.

أفضل برامج ناشيونال جيوغرافيك

وتقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي بعرض أبرز برامج عالم الحيوانات والطبيعة، والتي تلقي مشاهدات كبيرة بشكل يومى خلال الفترة الماضية، فا من هذه البرامج: