شكرا لاهتمامك لمعرفة “اضبط الأن”.. تردد mbc masr 2 hd الجديد 2024 عبر النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي والعين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتصدر مُحركات البحث في الوقت الراهن عن تردد mbc masr 2 hd، وياتي ذلك بعد اعلان الاعلامي الشهير ابراهيم فايق في برنامجه الكره مع فايق الذي يذاع على قناه ام بي سي مصر 1، منذ قليل عن ان قناه ام بي سي مصر 2 متاحه الأن بجوده hd، لنقل احداث مباراه الاهلي والعين اليوم، ومن خلال المقاله التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفه تردد القناه عبر النايل سات والعرب سات، وموعد المباراه تابع قراءه السطور القادمه للاستفاده.

تردد mbc masr 2 hd

يمكنك ضبط تردد mbc masr 2 hd علي جهازك سواء عبر القمر الصناعي عرب سات والعرب سات، لمشاهده مباراه الاهلي والعين الاماراتي اليوم مجانا بتعليق المعلق الرياضه الشهير فارس عوض وفهد العتيبي، اليك بيانات القناه لضبطها على جهازك:ـ

تردد mbc masr 2 hd عبر القمر الصناعي نايل سات:ـ

التردد الخاص بالقناة هو: 11823.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

تردد mbc masr 2 hd عبر القمر الصناعي عرب سات:ـ

التردد الخاص بالقناة هو: 11919.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: افقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

تردد قناة mbc masr 2 عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الخاص بالقناة هو:ـ 11270.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

جودة القناة :ـ SD.

موعد مباراة الاهلي والعين الإماراتي

يلتقي الاهلي مع شقيقه العين الامارات اليوم في اطار مباريات ابطال القارات للانديه 2024، والتي من المقرر لها ان تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 اكتوبر 2024 في تمام الساعه الـ8:00 مساء بتوقيت القاهره، ومكه المكرمه، ويستضيف احداث المباراه استاد القاهره الدولي، ويدخل الاهلي المباراه بمعنويات مرتفعه بعدما حقق الفوز في المباراه الاخيره على غريمه التقليدي الزمالك ونجح في الفوز بكأس السوبر المصري، اضف الى ذلك اعتماده على عامل الارض والجمهور، على الناحيه الاخرى يدخل العين الاماراتي المباراة املا في تحقيق الفوز ومصالحه جماهيره بعد النتيجه المخيبه امام الهلال في دوري ابطال اسيا.