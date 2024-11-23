نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تتخذ قرارها بشأن واقعة مراقب مباراة الأهلي والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارًا عاجلًا بشأن مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، بعد افتعاله أزمة مع الإعلاميين والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

تحويل مراقب مباراة الأهلي والاتحاد للتحقيق

وقررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، تحويل مراقب المباراة إلى التحقيق الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة ما حدث خلال المؤتمر الصحفي، وظهوره بهذا الشكل الغير لائق أمام الشاشات.

ووقعت أزمة بين الصحفيين ومراقب المباراة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأبدى الصحفيين اعتراضهم الشديد على أسلوب مراقب المباراة، ورفضه توجيه سؤال إلى بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد السكندري، عن التحكيم، بجانب طرد أحد الزملاء الصحفيين من المؤتمر الصحفي، ليقرر الصحفيين التضامن مع الزميل الصحفي والخروج من المؤتمر الصحفي، وعدم حضوره.

وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري.