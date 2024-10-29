محمد محمود عبدالعزيز: إيمان العاصى اكتشاف وشخصية جميلة ومجتهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته البالغة بالمعل مع النجمة إيمان العاصي في مسلسل “برغم القانون” التي تم عرضة مؤخرا، وذلك خلال إستضافته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

محمد محمود عبد العزيز: "دى اكتشاف، وشخصية جميلة على المستوى الشخصى والفنى واجتهدت وذاكرت الورق علشان تقدم دور مختلف عن البنوتة الكيوت المعروفة، وكان تحدى إنه لازم الناس تقتنع إن إيمان من الناس الشعبية

وتابع أن أول مشهد ليا كان مع إيمان العاصى وهو عندما أردنا أن نسأل عن أكرم فى الفيلا، وقدمنا دور فى عز الصيف وكانت إيمان مفرهدة وربنا كرمنا.

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداثه حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.