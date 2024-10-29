نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال مهاجمًا كولر: الأهلي من صنع اسمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس سببًا مباشرًا في إنجازات القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري

وتوج النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب فريق الزمالك، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: للنادي الأهلي ملئ بالنجوم ويستطيع الفوز بأي بطولة بغض النظر عن اسم المدير الفني ومن وجهة نظري أن الأهلي هو من صنع اسم كولر.

وأضاف: أي مدرب مع فريق الأهلي يستطيع الفوز بنفس العدد من البطولات وأكثر لأن منظومة النادي تساعد على النجاح.