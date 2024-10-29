نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على غيابات الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة هامة ونارية مساء اليوم الثلاثاء، ضد نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويغيب التونسي علي معلول نظرا لعدم تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيليس بشكل كامل وعدم قيده في صفوف القلعة الحمراء.

فيما استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مدافعه يوسف أيمن من حسابات الفريق، وفقا لبروتوكول الفيفا، الذي ينص على حصول اللاعب على 6 أيام راحة سلبية حال تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ.

غيابات الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وسيغيب عن اللقاء كل من، كريم فؤاد، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلي معلول، للإصابة، فيما يأتي غياب الرباعي الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية.

ويلعب الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، في حين يتواجد العين في المسابقة بصفقته بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب أنه تجاوز نظيره أوكلاند سيتي في الدور الأول

ويشارك في بطولة كأس إنتركونتيننتال، أندية الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)، باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا)، أوكلاند سيتي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا).

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، وكريم الدبيس، وأشرف داري، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأكرم توفيق، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط الدفاعي: كريم وليد نيدفيد، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومروان عطية، وعمرو السولية، وإمام عاشور، وعمر الساعي.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، رضا سليم، وحسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، ومحمد عبد المنعم كهربا.

قائمة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في الإنتركونتيننتال

وفي نفس السياق، أعلن هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين الإماراتي، قائمة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويواجه فريق العين الإماراتي، نظيره الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: خالد عيسى – محمد بو سندة – حسن ساني.

خط الدفاع: خالد الهاشمي – ميشيل – فابيو كاردوسو – كوامي أوتون – إيريك.

خط الوسط: خالد بطي – بندر الأحبابي – فيليب سالوموني – يونج وو بارك – أحمد برمان – عبدالكريم تراوري – يحيى نادر – ماتيوس بالاسيوس – جينو إنفانتينو – كاكو – خالد البلوشي.

خط الهجوم: ماتياس سيجوفيا، ماتيو ساناببريا – محمد عباس البلوشي – محمد عوض الله – سيكو بابا – كودجو لابا – سفيان رحيمي.