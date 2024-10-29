نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تشارك جمهورها بظهور نادر مع والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومتابعيها صورة لها مع والدتها في أول ظهور لها على السوشيال ميديا، وجاء ذلك عبر حسام الفنانة ريم مصطفى على موقع إنستجرام.

الفنانة ريم مصطفى

منشور الفنانة ريم مصطفى عبر إنستجرام



ونشرت الفنانة ريم مصطفى صورتها مع والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت ريم مصطفى قائلة: "أمي".

منشور الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

يشار أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة ريم مصطفى هو مسلسل "سره الباتع"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في المنافسة الرمضانية في شهر رمضان الماضي.

قصة مسلسل سره الباتع

تدور قصة مسلسل سره الباتع ما بين الماضي والحاضر حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي مجاهد في عصر الحملة الفرنسية، ومن ثمّ يتحول إلى أسطورة تاريخية، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل سره الباتع

وشارك في بطولة مسلسل سره الباتع نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري، على رأسهم الفنان أحمد فهمي، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف وإخراج خالد يوسف.