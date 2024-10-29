ساندي تتألق بأغنيتها الجديدة "موقف" بالتعاون مع دياب



القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الفنانة الموهوبة ساندي أغنيتها الجديدة بعنوان "موقف"، التي جاءت بالتعاون مع الفنان دياب، على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية.

الأغنية تتميز بكلماتها الجذابة التي كتبتها منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، بينما تولت ساندي إخراج الكليب وتوزيع أمين نبيل.



الأغنية تلقي صدى إيجابي بين الجمهور، حيث أثنى الكثيرون على صوت ساندي المميز وأداء دياب الرائع، مما جعل العمل ينال إعجاب الجميع.



كلمات اغنية موقف



وجاءت كلمات الاغنية كالتالى اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

في آخر الصف هرجعوا

مافيش مكان في الدايرة دي

غير لحبة كويسة

واللي غاويين مرازية

مش طالباهم على المسا

من جد وجد

ناس رايقة فقط

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

و لا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

أنت بتعمل كده ازاي

واللي ناوي يتقمص

براحته مش هنمنعه

يتقمص بعيد ولما

ياخد كفايته نرجعه

السالكين هنا يجمعوا

ييجوا حلوين واحنا نبارك

والتانيين بقى يمنعوا

مافيش مكان فالدايرة دي

غير ل حبة ملذذه

واللي غاويين مرازية

ادي احنا خلعنا بمعجزة

و لا في اللي لي لي

لي لي لي لي لي

أنت بتعمل كده ازاى