نشكركم على متابعتكم خبر نصائح للتخلص من التأثيرات النفسية خلال الحمل لصحة جنيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري
التأثيرات النفسية خلال الحمل يمكن أن تؤثر على صحة الأم وجنينها. إليك بعض النصائح للتخلص من هذه التأثيرات وتعزيز الصحة النفسية:
▎1. التواصل المفتوح:
• تحدثي مع شريكك أو أفراد العائلة عن مشاعرك. الدعم الاجتماعي يمكن أن يساعد في تخفيف القلق.
▎2. ممارسة الرياضة:
• ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا يمكن أن تساعد في تحسين المزاج وتخفيف التوتر.
▎3. تقنيات الاسترخاء:
• جربي تقنيات مثل التنفس العميق، التأمل، أو اليوغا للاسترخاء وتقليل القلق.
▎4. تناول غذاء متوازن:
• تأكدي من تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين.
▎5. النوم الجيد:
• احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم. قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على المزاج والصحة العامة.
▎6. تجنب المحفزات السلبية:
• ابتعدي عن الأخبار السلبية أو المواقف التي تسبب لك القلق.
▎7. الاستشارة النفسية:
• إذا كنت تعانين من مشاعر قوية من القلق أو الاكتئاب، لا تترددي في استشارة متخصص نفسي.
▎8. المشاركة في الأنشطة الإيجابية:
• شاركي في الأنشطة التي تحبينها، مثل القراءة، الرسم، أو الحرف اليدوية، لتحسين مزاجك.
▎9. تحديد الأهداف:
• حاولي تحديد أهداف صغيرة يومية لتحقيق شعور بالإنجاز.
▎10. التواصل مع الأمهات الأخريات:
• انضمي إلى مجموعات دعم للأمهات الحوامل لتبادل الخبرات والدعم.
▎11. تعلم معلومات حول الحمل:
• المعرفة قد تخفف من المخاوف. اقرئي كتبًا أو تابعي مصادر موثوقة لفهم ما يحدث خلال الحمل.
▎12. تخصيص وقت لنفسك:
• خصصي وقتًا للاسترخاء والقيام بأنشطة تحبينها بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.
▎13. ممارسة الامتنان:
• قومي بتدوين الأشياء التي تشعرين بالامتنان لها، مما يساعد على تعزيز التفكير الإيجابي.