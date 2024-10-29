نشكركم على متابعتكم خبر نصائح للتخلص من التأثيرات النفسية خلال الحمل لصحة جنيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري

التأثيرات النفسية خلال الحمل يمكن أن تؤثر على صحة الأم وجنينها. إليك بعض النصائح للتخلص من هذه التأثيرات وتعزيز الصحة النفسية:

▎1. التواصل المفتوح:

• تحدثي مع شريكك أو أفراد العائلة عن مشاعرك. الدعم الاجتماعي يمكن أن يساعد في تخفيف القلق.

▎2. ممارسة الرياضة:

• ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا يمكن أن تساعد في تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

▎3. تقنيات الاسترخاء:

• جربي تقنيات مثل التنفس العميق، التأمل، أو اليوغا للاسترخاء وتقليل القلق.

▎4. تناول غذاء متوازن:

• تأكدي من تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين.

▎5. النوم الجيد:

• احرصي على الحصول على قسط كافٍ من النوم. قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على المزاج والصحة العامة.

▎6. تجنب المحفزات السلبية:

• ابتعدي عن الأخبار السلبية أو المواقف التي تسبب لك القلق.

▎7. الاستشارة النفسية:

• إذا كنت تعانين من مشاعر قوية من القلق أو الاكتئاب، لا تترددي في استشارة متخصص نفسي.

▎8. المشاركة في الأنشطة الإيجابية:

• شاركي في الأنشطة التي تحبينها، مثل القراءة، الرسم، أو الحرف اليدوية، لتحسين مزاجك.

▎9. تحديد الأهداف:

• حاولي تحديد أهداف صغيرة يومية لتحقيق شعور بالإنجاز.

▎10. التواصل مع الأمهات الأخريات:

• انضمي إلى مجموعات دعم للأمهات الحوامل لتبادل الخبرات والدعم.

▎11. تعلم معلومات حول الحمل:

• المعرفة قد تخفف من المخاوف. اقرئي كتبًا أو تابعي مصادر موثوقة لفهم ما يحدث خلال الحمل.

▎12. تخصيص وقت لنفسك:

• خصصي وقتًا للاسترخاء والقيام بأنشطة تحبينها بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

▎13. ممارسة الامتنان:

• قومي بتدوين الأشياء التي تشعرين بالامتنان لها، مما يساعد على تعزيز التفكير الإيجابي.