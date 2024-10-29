نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… خلاصة الجولة (9) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
طويت، الإثنين، صفحة الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
كاسابيا × ناسيونال ماديرا 1-0
سانتا كلارا × جل فيسنتي 2-1
إستوريل برايا × أروكا 4-1
بوافيستا × موريرينسي 0-2
فاماليكاو × سبورتينغ لشبونة 0-3
سبورتينغ براغا × فارينزي 2-0
بنفيكا × ريو آفي 5-0
إستريلا أمادورا × فيتوريا غيماريش 2-2
إي في أس فوتبول × بورتو 0- 5
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (9)
1- سبورتينغ لشبونة: 27 نقطة
2- بورتو: 24 نقطة
3- بنفيكا: 19 نقطة
4- سانتا كلارا: 18 نقطة
5- سبورتينغ براغا: 17 نقطة
ترتيب الهدافين بعد الجولة (9)
1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 12 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 7 أهداف
3- وينديرسون جالينو (بورتو): 6 أهداف
4- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 5 أهداف
5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 5 أهداف
6- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5 أهداف