الدوري البرتغالي… خلاصة الجولة (9)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

طويت، الإثنين، صفحة الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

كاسابيا × ناسيونال ماديرا 1-0

سانتا كلارا × جل فيسنتي 2-1

إستوريل برايا × أروكا 4-1

بوافيستا × موريرينسي 0-2

فاماليكاو × سبورتينغ لشبونة 0-3

سبورتينغ براغا × فارينزي 2-0

بنفيكا × ريو آفي 5-0

إستريلا أمادورا × فيتوريا غيماريش 2-2

إي في أس فوتبول × بورتو 0- 5

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (9)

1- سبورتينغ لشبونة: 27 نقطة

2- بورتو: 24 نقطة

3- بنفيكا: 19 نقطة

4- سانتا كلارا: 18 نقطة

5- سبورتينغ براغا: 17 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (9)

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 12 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 7 أهداف

3- وينديرسون جالينو (بورتو): 6 أهداف

4- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 5 أهداف

5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 5 أهداف

6- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5 أهداف