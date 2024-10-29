نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تعلن عن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تواصل وزارة العمل جهودها لحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال مفتشي مديريات العمل في 27 محافظة.

وتهدف الوزارة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وتقديم الدعم المالي لهم.

صرف منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك مع بداية رأس السنة الميلادية 2025.

وتبلغ قيمة هذه المنحة 500 جنيه، وهي تُصرف للعمالة غير المنتظمة المسجلة في مديريات العمل بالمحافظات وفقًا للمقاولين والشركات ومفتشي العمل.

تفاصيل منح العمالة غير المنتظمة

وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، تُصرف للعمالة غير المنتظمة 4 منح سنوية أساسية، وهي:

منحة عيد الفطر. منحة عيد الأضحى. منحة المولد النبوي الشريف. منحة عيد العمال.

إضافة إلى ذلك، تم مؤخرًا إضافة منحتين جديدتين، وهما:

منحة رمضان التي صُرفت لأول مرة في العام الماضي. منحة عيد الميلاد، التي سيتم صرفها لأول مرة في يناير 2025.

الفئات المستفيدة من المنح

المنح موجهة إلى العمالة غير المنتظمة الرسمية، الذين لا يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، مثل تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي، وتبلغ قيمة كل منحة 500 جنيه.

تعزيز دعم العمالة غير المنتظمة

تهدف وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى تقديم دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة، وخاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، لتحسين ظروفهم المعيشية وتقديم مساعدات مالية دورية.