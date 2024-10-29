نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل نظام سداد أقساط شقق دار مصر 2024 في مدن حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن كراسة شروط شقق مشروع دار مصر 2024، والتي بدأت عمليات الحجز عليها منذ يوم الأحد 27 أكتوبر، وتستمر حتى 26 ديسمبر المقبل.

تشمل الكراسة تفاصيل نظام سداد الأقساط وأسعار الشقق في مدن حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، ومدينة السادات.

نظام سداد شقق دار مصر – حدائق أكتوبر

سعر المتر: 11،250 جنيهًا.

11،250 جنيهًا. إجمالي سعر الوحدة: 1،345،000 جنيه.

1،345،000 جنيه. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

100،000 جنيه. الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية): 189،000 جنيه.

189،000 جنيه. الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 134،000 جنيه.

134،000 جنيه. المبلغ المتبقي: 941،000 جنيه.

خيارات التقسيط:

تقسيط على 7 سنوات: قسط ربع سنوي (33،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (33،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 5 سنوات: قسط ربع سنوي (47،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (47،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 3 سنوات: قسط ربع سنوي (78،000 جنيه كل 3 أشهر).

نظام سداد شقق دار مصر – العاشر من رمضان

سعر المتر: 10،200 جنيهًا.

10،200 جنيهًا. إجمالي سعر الوحدة: 1،400،000 جنيه.

1،400،000 جنيه. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

100،000 جنيه. الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية): 207،000 جنيه.

207،000 جنيه. الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 143،000 جنيه.

143،000 جنيه. المبلغ المتبقي: 1،000،000 جنيه.

خيارات التقسيط:

تقسيط على 7 سنوات: قسط ربع سنوي (35،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (35،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 5 سنوات: قسط ربع سنوي (50،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (50،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 3 سنوات: قسط ربع سنوي (83،000 جنيه كل 3 أشهر).

نظام سداد شقق دار مصر – مدينة السادات

سعر المتر: 8،500 جنيهًا.

8،500 جنيهًا. إجمالي سعر الوحدة: 1،100،000 جنيه.

1،100،000 جنيه. جدية الحجز: 100،000 جنيه.

100،000 جنيه. الدفعة الأولى (20% + مصاريف إدارية): 151،000 جنيه.

151،000 جنيه. الدفعة الثانية (10% عند الاستلام): 117،000 جنيه.

117،000 جنيه. المبلغ المتبقي: 819،000 جنيه.

خيارات التقسيط:

تقسيط على 7 سنوات: قسط ربع سنوي (29،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (29،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 5 سنوات: قسط ربع سنوي (40،000 جنيه كل 3 أشهر).

قسط ربع سنوي (40،000 جنيه كل 3 أشهر). تقسيط على 3 سنوات: قسط ربع سنوي (68،000 جنيه كل 3 أشهر).

للاطلاع على كراسة شروط حجز شقق دار مصر 2024، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان