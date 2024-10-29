نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024: أجواء متقلبة وتحذيرات من عدم استقرار جوي قادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، مع تحذيرات من حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستبدأ يوم الجمعة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما تكون مائلة للحرارة نهارًا على المناطق الشمالية، بما في ذلك القاهرة الكبرى، وحارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

القاهرة الكبرى:

تنتشر الشبورة المائية بين الساعة 4 إلى 8 صباحًا، وتكون الرياح معتدلة بسرعة تصل إلى 26 كم/الساعة. الأجواء غائمة جزئيًا مع رطوبة نسبية عظمى تصل إلى 80% وصغرى 35%.

الوجه البحري:

تسود شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة 28 كم/الساعة. الأجواء غائمة جزئيًا مع رطوبة نسبية عظمى 85% وصغرى 40%.

السواحل الشمالية الغربية:

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/الساعة مع أجواء غائمة جزئيًا، ورطوبة نسبية عظمى 90% وصغرى 50%.

السواحل الشمالية الشرقية:

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/الساعة مع أجواء غائمة جزئيًا، ورطوبة نسبية عظمى 90% وصغرى 55%.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

الرياح تكون نشطة أحيانًا وتبلغ سرعتها 36 كم/الساعة مع أجواء مشمسة، ورطوبة نسبية عظمى 60% وصغرى 30%.

شمال ووسط الصعيد:

شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة أحيانًا بسرعة 32 كم/الساعة. الأجواء مشمسة ورطوبة نسبية عظمى 60% وصغرى 20%.

جنوب الصعيد:

الرياح معتدلة بسرعة 24 كم/الساعة مع أجواء مشمسة، ورطوبة نسبية عظمى 35% وصغرى 15%.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

تكون حالة البحر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

حالة البحر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 27°C 18°C 6 أكتوبر 28°C 16°C الإسكندرية 25°C 19°C شرم الشيخ 31°C 23°C أسوان 34°C 17°C الغردقة 32°C 21°C المنيا 28°C 15°C الأقصر 34°C 16°C

تحذيرات الأرصاد

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية اليومية خصوصًا مع توقعات حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستبدأ يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة واضطرابات في الأحوال الجوية في بعض المناطق.