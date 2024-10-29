حالة الطقس اليوم في مصر.. شبورة مائية والعظمى بالقاهرة 27 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، التي من المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها: يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الجوية المسيطرة على البلاد هي الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الملاحة البحرية اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك استقرارا في الملاحة البحرية على البحرين، ليشهد البحر المتوسط حالة معتدلة وارتفاع الأمواج يمتد بين (2:1.5) متر، والبحر الأحمر أيضًا يشهد حالة معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5: 2.25 ) متر.

نشاط رياح وشبورة مائية في القاهرة الكبرى

وتشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وطقس غائم جزئي.

ويشهد الوجه البحري أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وطقسا غائما جزئيا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وطقس غائم جزئي.

وتشهد جنوب سيناء أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وطقس غائم جزئي.

كما تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تنشط الرياح وتكون بسرعة 36 كم/س، وطقس غائم جزئي.

أما شمال الصعيد، فيشهد أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر بينما تنشط الرياح وتكون بسرعة 36 كم/س، وطقسا غائما جزئيا.

وجنوب الصعيد يشهد أيضًا شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تكون الرياح بسرعة 24 كم/س، وطقسا غائما جزئيا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 27، 18

6 أكتوبر 28، 16

الإسكندرية 25، 19

بنها 27، 17

الزقازيق: 28، 17

رفح 25، 15

كاترين 24، 8

الإسكندرية 25، 19

العلمين 26، 15

سوهاج 31/ 15

أسوان 34، 17

أبو سمبل 32، 16