نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن وظائف طبية وإدارية في الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال شرق الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، فرع شمال شرق الدلتا، عن توفر عدد من الوظائف الطبية والإدارية بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تتضمن الوظائف المتاحة مسؤولين في مجالات التنظيم والإدارة، ومديري مناطق طبية، ومديري عيادات، ويمكن تقديم الطلبات حتى 5 نوفمبر 2024.

الوظائف المتاحة وشروط التقديم

1. وظائف مدير منطقة طبية

المهام: إدارة وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة الطبية المحددة.

شروط التقديم: القدرة على القيادة والتوجيه. اجتياز الاختبارات المطلوبة. معرفة بقوانين ولوائح الهيئة. مؤهل بكالوريوس طب وجراحة. قضاء مدة بينية لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الثانية.



2. وظائف مدير عيادة

المهام: الإشراف على العمليات اليومية للعيادة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

شروط التقديم: القدرة على القيادة والتوجيه. اجتياز الاختبارات المطلوبة. معرفة بقوانين ولوائح الهيئة. مؤهل بكالوريوس طب وجراحة. قضاء مدة بينية لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الثانية.



3. وظيفة مسؤول التنظيم والإدارة

المهام: التخطيط والتنظيم الإداري داخل الفرع.

شروط التقديم: القدرة على القيادة والتوجيه. اجتياز الاختبارات المطلوبة. معرفة شاملة بقوانين ولوائح الهيئة. مؤهل دراسي عالٍ مناسب.



المستندات المطلوبة للتقديم

صورة من المؤهل الدراسي.

المؤهلات الإضافية (إن وجدت).

بيان حالة وظيفية معتمد يوضح مدد الخبرة.

تقرير كفاية عن السنوات السابقة.

شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت).

تفاصيل العلاوات التشجيعية والجزاءات (إن وجدت).

طريقة التقديم

على الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف تقديم الطلبات بصفة شخصية إلى رئيس شؤون العاملين بفرع الهيئة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات ومكانها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. يتعين على المتقدمين الالتزام بالمواعيد والشروط المحددة لضمان قبول طلباتهم.