أخبار مصرية

اليوم تقليل زمن التقاطر بالمترو استعدادا لمباراة الأهلى والعين الإماراتى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - يستعد الخط الثالث للمترو، لمباراة النادي ضد نادي العين الاماراتي، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي، حيث أعلنت الشركة المنفذة عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وكذلك بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحاً.

وأضافت الشركة أن القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثانى سيكون 9 دقائق.

كما وفرت الشركة فريق خدمة العملاء في المحطات بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول والخروج من المباراة.

وتنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المرتقبة لفريق الأهلى أمام العين الإماراتى، غدا الثلاثاء، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتى يسعى الفريق الأحمر لحسمها وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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