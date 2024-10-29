تعرف على معلقي مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام العين الإماراتي في منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتفوق العين على حساب فريق أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري والذي بدأت مشاركته في الدور الثاني.

وينتظر الفائز من المباراة المرتقبة مواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية ومن ثم مواجهة ريال مدريد في المرحلة النهائية.

موعد مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وذلك بتعليق العماني خليل البلوشي.

بينما تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات إم بي سي مصر بتعليق فارس عوض.