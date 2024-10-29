نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم العين السابق: مواجهة الأهلي صعبة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي الوهيبي نجم نادي العين الإماراتي، أن هناك علاقات رائعة تجمع الشعبين المصري والإماراتي، ودائمًا يكون هناك ترحاب متبادل بين مسئولي البلدين في أي مناسبة، مشيرًا أن مباراة الأهلي والعين الإماراتي تجمع فريقين شقيقيين، وسيتم تهئنة الفريق الفائز في النهاية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "الأهلي والعين الإماراتي فريقين كبيرين ولهما تاريخ كبير في الوطن العربي، والأهلي فريق كبير حقق العديد من الألقاب ومعتاد على الصدارة وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة على الفريقين، لكن النقطة الجوهرية هي إقامة المباراة على استاد القاهرة وبين جماهير الفريق الأحمر وهي نقطة في صالح الأهلي".

وأضاف: "لدينا مقولة أيضًا بأن العين بمن حضر، والفريق الإماراتي في نسخة دوري أبطال آسيا السابقة تغلب على النصر والهلال السعوديين، كذلك تفوق على يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي، والفريق العيناوي يمتلك لاعبين مميزين جيدًا، كذلك النادي الأهلي لديه مدرب كبير بحجم مارسيل كولر، وأتوقع أنها ستكون مباراة ممتعة للجماهير المصرية والعربية والإماراتية".

وواصل: "أشاهد بعض اللقاءات للأهلي وبعض ملخصات مبارياته مؤخرًا، ويعجبني من الفريق الأحمر بعض الأسماء مثل محمد الشناوي حارس الفريق وهو من العناصر الهامة في الفريق ويمنح زملائه دفعة كبيرة في المباريات، وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، والأخير أتوقع أن يقدم مستوى كبير أمام ناديه السابق الذي لعب له لمدة عام".

وأكمل: "فريق الأهلي لديه خطوط قوية وهناك تقارب بين جميع اللاعبين، وهذه نقطة فارقة في الفريق، لوجود حالة انسجام كبيرة بينهم بسبب كثرة المباريات التي خاضوها في الفترة الماضية".

وزاد: "متوسط أعمار فريق العين (25 عامًا) ولذلك فهم يمتازون بالحركة الكثيرة داخل الملعب، ولدى الفريق الإماراتي فرصة كبيرة للتألق في البطولات الكبيرة وفي بلد رائعة مثل مصر، والجماهير الإماراتية يتابعون الأهلي ونفس الأمر للجمهور المصري الذي أصبح مُلم ومتابع لكل فرق الدوري الإماراتي مؤخرًا".

وختم حديثه قائلا: "نادي العين منذ سنوات كان يُخطط للتتويج ببطولة آسيا في النسخة الأخيرة، والفريق الإماراتي محظوظ بالإدارة الحالية التي تُخطط بشكل جيد ودعمت الفريق بعناصر مميزة مؤخرًا".

