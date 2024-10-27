انت الأن تتابع خبر «سر جمال العرايس».. اعملي أفضل زبدة للجسم للحصول على بشرة ناعمة كالحرير| فايتك كتير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من السيدات والفتيات عن سر جمال العرايس، وقد توصلنا لسر الجمال الفائق حيث زبدة الجسم أو البودي بتر، فهي التي تعيد بريق وجمال البشرة ويجعلها رطبة وناعمة، نكشف عنها لكم بالطريقة الاصلية وليست التقليدية الموجودة فى المحلات، كما أنها تتميز عن الجاهزة بأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فهي طريقة سهلة وبسيطة ونحضرها في المنزل بمكونات طبيعية جبارة.
تحضير زبدة الجسم
- سوف تحتاج فى هذه الوصفة إلى مقدار نصف كوب من زيت جوز الهند، ونصف كوب من زبدة الشيا، نصف كوب من زيت الجوجوبا، 10 قطرات من أي زيت عطري مثل زيت لافندر أو أي رائحة تفضلينها.
- ولتحضير زبدة الجسم، أضف فى وعاء مناسب الماء وترفعه على النار وفى وعاء آخر نضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند ونضعه على وعاء الماء المغلي، ونقلب ونستمر في التقليب حتى يذوب زيت جوز الهند تماما ثم نضيف إليه زيت الجوجوبا ونستمر في التقليب ثم يرفع من على النار، ثم نضع الزيت العطري ونقلب المزيج جيداً.
- ونصف الخليط فى برطمان زجاجي نظيف قبل أن تبرد، ويترك عدة ساعات حتى يبرد تمامًا، وبعدها نغطيه ونضعه في الثلاجة حتى وقت الاستخدام فلا يترك خارج الثلاجة الاوقبل الاستخدام بخمس دقائق، ونضع منه على بشرة نظيفة رطبة ثم يدخل الثلاجة مرة ثانية ويفضل تكراره مرتين في الأسبوع.