انت الأن تتابع خبر «سر جمال العرايس».. اعملي أفضل زبدة للجسم للحصول على بشرة ناعمة كالحرير| فايتك كتير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من السيدات والفتيات عن سر جمال العرايس، وقد توصلنا لسر الجمال الفائق حيث زبدة الجسم أو البودي بتر، فهي التي تعيد بريق وجمال البشرة ويجعلها رطبة وناعمة، نكشف عنها لكم بالطريقة الاصلية وليست التقليدية الموجودة فى المحلات، كما أنها تتميز عن الجاهزة بأنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فهي طريقة سهلة وبسيطة ونحضرها في المنزل بمكونات طبيعية جبارة.

تحضير زبدة الجسم