نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في المرحلة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويطمح المارد الأحمر في تحقيق بداية قوية في هذه النسخة الجديدة من البطولة، التي تتضمن نظاما مختلفا عن النسخ السابقة.

غيابات الأهلي قبل مواجهة العين

تأكد غياب يوسف أيمن، لاعب الأهلي الجديد، عن المباراة بسبب البروتوكول الطبي بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة الزمالك الأخيرة في كأس السوبر المصري.

وبذلك، يصل عدد الغائبين عن المباراة إلى 8 لاعبين، وهم:

1. مصطفى مخلوف - استبعاد فني.

2. يوسف أيمن - بسبب الإصابة.

3. معتز محمد - استبعاد فني.

4. علي معلول - إصابة بقطع في وتر أكيلس.

5. محمد هاني - إصابة.

6. خالد عبد الفتاح - عدم الجاهزية الفنية.

7. كريم فؤاد - إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

8. مصطفى أبو الخير - استبعاد فني.



وتضم قائمة الأهلي لمواجهة العين 23 لاعبًا، وفقا لرؤية المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي.

تواجد النجم محمود عبدالمنعم كهربا في القائمة بعد قبول اعتذاره لمدير النادي، محمد رمضان، على ما حدث في كأس السوبر.

وتأتي القائمة على النحو التالي: