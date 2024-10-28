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أحمد جودة - القاهرة - تأكد جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في مباراة العين الإماراتي بربع نهائي كأس إنتركونتننتال.

جاء ذلك بعد تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي بسببه غادر مباراة الزمالك الأخيرة في السوبر المحلي، حبث خضع لبرنامج استشفائي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس إنتركونتننتال أبطال القارات.

الأهلي يستعيد خدمات رامي ربيعة في مباراة العين الإماراتي

واستقبل وفد النادي الأهلي بعثة فريق العين الإماراتي فور وصولهم إلي مطار القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وتكون وفد الأهلي من كل من محمد سراج ومحمد الجارجي أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للقلعة الحمراء.

واستقبل مسئولو الأهلي، الوفد الإماراتي بحفاوة، معربين عن رغبتهم في تقديم كل سبل الراحة لضيوفهم من نادي العين، تعزيزًا للعلاقات الودية التي تجمع بين البلدين والناديين.

ويتدرب فريق العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات 2024.

