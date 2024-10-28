محمد يونس: 4.2 مليار جنيه استثمارات المنطقة التجارية في بني…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد .. قال محمد يونس، المدير التنفيذي لشركة إعمار للخدمات اللوجستية، إن الشركة بصدد تنفيذ مشروعين لإقامة مناطق تجارية في محافظة بني سويف، أحدهم في “أرض بني سويف”، والاخر في أرض الثلج بإجمالي استثمارات 4.2 مليار جنيه، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وتوقع يونس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية في بني سويف والشرقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

وكشف، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار، عن توفير المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من 14 مليون نسمة من سكان بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأضاف، أن المشروع الأول، سيقام على مساحة 47 فدان باستثمارات 3.8 مليار جنيه، ويضم مجموعة من المنشآت التجارية، والمخازن اللوجستية، والمرافق التعليمية، والترفيهية.

وأشار إلي أن هذه المنطقة تشمل معارض تجارية، أسواق مفتوحة، ومراكز صيانة سيارات، ومخازن أدوية، بالإضافة إلى مول تجاري بمواصفات حديثة، ومباني إدارية وطبية، وقاعات مؤتمرات ومعارض، ومدرسة حديثة، ومراكز تدريب متطورة.

ولفت المدير التنفيذي لشركة إعمار، أن المشروع الثاني سيقام على أرض “مصنع التلج” في قلب بني سويف، باستثمارات 400 مليون جنيه، على مساحة 2,350 متر مربع.

وتضم هذه المنطقة مجمع بنوك، ومنطقة مطاعم، ومحلات تجارية، وغرف فندقية، ونادٍ رياضي اجتماعي، لتلبية احتياجات سكان المحافظة وزوارها.