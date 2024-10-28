تنمية التجارة: 4.8 مليار جنيه استثمارات 3 مشروعات تجارية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد .. أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاستثمارات الاجمالية لعدد 3 مشروعات تجارية في محافظتي الشرقية وبني سويف ستصل إلى 4.8 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود إنشاء المشروعات بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركات التطوير، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

واوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشروعات الجديدة تشمل منطقة “أرض الكريمات” في بني سويف، المقامة على مساحة 47 فدانًا باستثمارات تصل إلى 3.8 مليار جنيه، وتستهدف توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المشروع يضم مركزًا تجاريًا، أسواق جملة، منطقة ترفيهية، نادٍ اجتماعي رياضي، قاعة مؤتمرات، مراكز تدريب، خدمات حكومية، محطة خدمة وتموين سيارات، ومخازن أدوية.

وأضافت أن المشروع الثاني يقام بمنطقة “أرض مصنع الثلج” في بني سويف، على مساحة 2350 مترًا وبتكلفة تقارب 400 مليون جنيه، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشمل مركزًا تجاريًا وهايبر ماركت ومعارض تجارية.

ونوهت السيد، بأن المشروع الثالث، سيقام بمنطقة “أرض العصلوجي” في محافظة الشرقية، على مساحة 4 أفدنة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم. ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.

وأكدت السيد، علي أن هذا التوسع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وتطوير المناطق التجارية بالمحافظات.