نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخصص مكافآت كبيرة للاعبين في حالة تخطى عقبة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام مسئولو النادي الأهلي بتخصيص مكافآت كبيرة للاعبين بهدف تحفيزهم على تخطي عقبة العين الإماراتي، حيث سيحصل الفريق الفائز في المباراة على جائزة قدرها 2 مليون دولار، بينما سيحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي حاليًا على إعداد لائحة خاصة بمشاركة النادي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، كونها المشاركة الأولى للفريق في هذه البطولة.

يستضيف الأهلي شقيقه فريق العين الإماراتي غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وكان العين قد تأهل لملاقاة الأهلي بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (6-2) في ملعب هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي للبطولة.