العالم اليوم - كولر: أثق في التغلب على العين وهذا رأيي في رحيمي

انتم الان تتابعون خبر كولر: أثق في التغلب على العين وهذا رأيي في رحيمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - عبّر السويسري مارسيل كولر، الإثنين، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن ثقته في تحقيق فريقه الفوز على حساب العين الإماراتي في المباراة التي تجمع الفريقين، الثلاثاء، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال كولر في مؤتمر صحفي قبل المباراة إنه "لا يعد جماهير الأهلي بشيء"، مطالبا إياهم باستيعاب أن الفريق "خاض 7 مباريات منذ بداية الموسم جميعها مباريات ألقاب".

وأضاف: "لم نحصل على فرصتنا الكاملة للاستعداد للموسم الجديد، ولم نخض فترة إعداد مناسبة، خاصة أنني أحتاج إلى فترة إعداد تصل ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما لم يحدث من الأساس".

وتابع: "جميع اللاعبين الدوليين بذلوا قصارى جهدهم الموسم الماضي، خاضة أنهم خاضوا 70 مباراة طوال الموسم".

وتابع: "دوري ينحصر في الأمور الفنية والتكتيكية، أما الأمور البدنية فهي من اختصاص النادي، ولا أملك عصا سحرية".

وفيما يتعلق بالعين الإماراتي ونجمه المغربي سفيان رحيمي، قال كولر: "سفيان رحيمي لاعب مميز، ويوجد معه 9 آخرين قادرون على التسجيل ومميزين في كل المراكز ولن يتم التركيز عليه فقط".

وأضاف مدرب الأهلي أن "العين يملك خط دفاع تلقى أهدافا عديدة لكنه يمتلك خط هجوم قويا، وبالتالي لا يجب الاندفاع غير المحسوب لأن ذلك خطر على الأهلي".

وتحدث المدير الفني للأهلي عن جماهير النادي، قائلا: "على جماهير الأهلي التحلي بالصبر وخلال تواجدي في مصر عهدت على المصريين نفاد صبرهم بسرعة".