«بترجع العجوز شباب!» .. عشبة جهنمية لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة.!!

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رياض - احمد صلاح - يحلم الجميع بتمديد فترة الشباب والاستمتاع بصحة جيدة وعمر مديد، ولتحقيق هذا الحلم، يجب علينا اتباع نمط حياة صحي يستند على استعمال الأعشاب والمكونات الطبيعية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية، حيث أن هذه العناصر تؤثر سلبًا على الصحة وتساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، مما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

فوائد نباتات طبيعية على الصحة

تدل الأبحاث التي أجراها علماء من جامعة كونكورديا الكندية على أهمية فطر الخميرة في تعزيز الصحة، فقد أثبتت الدراسات أن الخلايا الموجودة في فطر الخميرة تشبه الخلايا البشرية من حيث كيفية تقدمها في العمر، وووفقًا للباحث فلاديمير تيتورينكو، هناك أكثر من ست مجموعات من الجزيئات التي تساعد في إبطاء عمر الخميرة، مما يشير إلى إمكانية استغلال هذه النتائج في تعزيز صحة الإنسان.

دور نبات الصفصاف في مكافحة الشيخوخة