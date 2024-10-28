شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت 2024 On Time Sports الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتزايد البحث حول ايجاد تردد قناة اون تايم سبورت عبر محركات البحث الرائجة، حيث يسعى العديد من عشاق كرة القدم مبارياته لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت التي تعتبر من أبرز القنوات الرياضية التي تنقل العديد من المباريات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تقديم بعض البرامج الرياضية التي تهم اللاعبين، بمشاركة مجموعة من أفضل النجوم والإعلاميين في الوطن العربي، وسوف نتناول المر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

تردد قناة اون تايم سبورت

يكثر البحث من قبل المتابعين والمشاهدين عن تردد قناة اون تايم سبورت، حيث تعتبر هذه القناة وحدة من اهم واشهر القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تقوم القناة بعض جميع المباريات والبطولات الرياضية المحلية والعالمية، والجدير بالذكر أن القناة تقوم بعرض البرامج التحليلية الرياضية التي تقوم بنقل اهم الأخبار الرياضية أثناء عرض المباراة وعرض أخبار الأعبين، ويكون ترددها كما الاتى:

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات هو: 11861.

معدل الترميز الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات هو: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات هو: 5/6.

جودة القناة الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سات: HD.

تردد قناة آون تايم سبورت الجديد عبر القمر الصناعي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 12379.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: افقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 5/6.

جودة : HD.

خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت علي شاشة التلفاز

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت علي شاشة التلفاز كما الأتي من خلال السطور القادمة: