شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات وبجودة عالية hd والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تقوم عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل عن التردد الأشهر في الوسط الرياضي المصري وهو تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي والتي تعتبر انها القناة الأهم في العالم العربي والشرق الأوسط في نقل وإذاعة جميع مباريات كرة القدم الأن في كل البقاع العربية وبجميع الدوريات المحلية العربية

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد قناة اون تايم سبورت نستعرضه لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات كا التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة on time sport 3 أون تايم سبورت

وأنه أيضا يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي من خلال ما يلي في السطور القادمة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

موعد مباراة الأهلي والعين

من المقرر إقامة المباراة المفصلية بين الفريق الأهلاوي والفريق العيناوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في ستاد القاهرة الدولي معقل النادي الأهلي.