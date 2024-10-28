أخبار اليمن : استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي

استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والعربينفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم، ثلاث عمليات عسكرية ضد ثلاث سفن، ضمن الاستمرار في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى استهدفت سفينة "SC MONTREAL" جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين وكانت الإصابة دقيقة.

وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت سفينةَ (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي، بصاروخ مجنح، فيما استهدفت العملية الثالثة التي نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية سفينة (MOTARO ) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة أن استهداف السفن الثلاث جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان" إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تُحيّي انتصارات المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومة الإسلامية في غزة تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وتنفيذُ عمليات الاستهداف بالصواريخِ والطائرات المسيرة لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".