شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد روتانا سينما الجديد 2024 عبر القمر الصناعي العرب سات والنايل سات وبجودة عالية hd والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يقوم الجميع بالبحث عن تردد روتانا سينما الجديد 2024 والتي تعتبر انها القناة المصؤية الأولي في عرض جميع الأفلام الجديدة والحصرية الأفضل في مصر والوطن العربي في كل الأرجاء، ونقل جميع الأفلام القديمة التي يعشقها كبار السن في كل مكان وأيام الزمن الجميل التي لا تعرض الا عبر هذه الشاشه.

تردد روتانا سينما

ونقوم بعرض تردد روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة والمتعددة في مصر والسعودية وجميع تردداتها من خلالنا:

تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي نايل سات

ونستعرض لكم ترددات قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد الخاص بالقناة: 12226.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات

ونستعرض لكم ترددات قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات

القمر الصناعي للقناة: عرب سات

تردد الخاص بالقناة: 11843.

معامل الترميز: 27500.

معامل الإستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطاء: 4/3.

تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي هوت بيرد

ونستعرض لكم ترددات قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة هوت بيرد سات

القمر الصناعي للقناة: هوت بيرد سات

تردد الخاص بالقناة: 10930.

معدل الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد روتانا سينما علي القمر الصناعي بدر 4

ونستعرض لكم ترددات قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة بدر سات

القمر الصناعي للقناة: بدر سات

التردد الخاص بالقناة : 11842.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد روتانا سينما علي القمر الصناعي سهيل سات

ونستعرض لكم ترددات قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة سهيل سات

القمر الصناعي للقناة: سهيل سات

تردد الخاص بالقناة: 11350.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة روتانا سينما