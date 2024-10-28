نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة عبدالعزيز: شرم الشيخ تستضيف بطولة كأس إفريقيا الأولى للدارتس بمشاركة ٢٠٠ لاعب من ١٤ دولة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرحت الكاتبة الصحفية "هبة عبدالعزيز" عضو مجلس إدارة إتحاد الدارتس أن مصر ستستضيف بطولة كأس إفريقيا الأولى وبطولة مصر الدولية الثالثة والبطولة العربية الثانية، التي ينظمها الإتحاد المصري للعبة غدا الموافق29 أكتوبر والتى ستستمر حتى 4 نوفمبر 2024.

وأضافت عبدالعزيز:أنه تم إختيار مدينة "شرم الشيخ" لإقامة هذه البطولة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات خاصة تؤهلها لتكون مركزًا لتنظيم فعاليات الدارتس على المستوى الدولي.

وقالت أيضا: البطولات الثلاث ستشهد مشاركة 200 لاعبًا ولاعبة يمثلون 14 دولة.

وإختتمت عبد العزيز تصريحاتها قائلة: هناك إهتمام كبير من إتحاد الدارتس على نجاح البطولة فى مدينة شرم الشيخ لدعم الرياضة والسياحة في مصر، ولذا تم إختيار فندق يتمع بإطلالة رائعة على البحر ويكتسي بالخضرة، بالإضافة إلى أنه يضم غرف مميزة وبه كافأت الخدمات الفندقية اللازمة، كما أن به عدد كبير من حمامات السباحة وصالة ألعاب رياضية وشاطئ للسباحة نقىورملي، ويطل على أجواء خلابة تبعث على البهجة والسرور … وحتى الآن هناك إشادات كبيرة من الوفود المشاركة في البطولات الثلاث التي ينظمها الإتحاد المصري للدارتس وهي كما ذكرت "كأس إفريقيا" و " البطولة العربية الثانية" و "بطولة مصر الدولية الثالثة " بفندق "ايفي سرين شرم " الذي يستضيف المنافسات والوفود وحفلي الإفتتاح والختام وإجتماع الجمعية العمومية للإتحادين العربي والأفريقي.

وجدير بالذكر أن مصر كانت قد حصلت على أول ميدالية إفريقية عربية شرق أوسطية في كأس العالم التي أقيمت بالدنمارك 2023، كما تقدمت مصر رسميًا أيضا لإستضافة كأس العالم 2027.